Weiteres Frauen-Heimspiel im Ludwigspark

Die erste Punkteteilung dieser Runde soll für die Frauen des 1. FC Saarbrücken nicht das ende einer guten Serie sein. Im Gegenteil: "Wir wollen mit einem Erfolg am Sonntag eine neue Serie anfangen, nachdem es zuletzt in einem guten Spiel bei der SV Elversberg für uns nur einen Punkt gab", sieht Trainer Taifour Diane keinen Beinbruch im Remis gegen den Saar-Rivalen. Am Sonntag um 14 Uhr soll im Ludwigspark-Stadion (Camphauser Str.) wieder ein Erfolg an die ersten Spiele anschließen. Nun kommt die Zweite der SG Andernach 99 zum Gastspiel in das größte Stadion der Stadt. "Wir spielen zu Hause, der Ludwigspark ist mittlerweile unsere Heimat, da wollen wir an die alte Serie anknüpfen, wobei es egal ist, wer der Gegner ist, hier wollen wir immer gewinnen", und das ist bisher ja auch teilweise eindrucksvoll gelungen. Bis auf die beiden Langzeitverletzten Marie Steimer uns Patricia Chaledekova sind alle Spielerinnen im Training. Chelsea Agyei war mit der Schule fort und hat wenig trainiert, auch Kristin Hauck hat nach einer Oberschenkelblessur Trainingsrückstand, deshalb werden beide eher nicht zum Kreis der Startelf-Kandidatinnen gehören. "Wir sollten stark genug besetzt sein, um die Punkte in Saarbrücken behalten zu können", blickt Diane hoffnungsvoll auf den Sonntag-Nachmittag.