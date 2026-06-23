Weiteres Eigengewächs gehalten

– Foto: Tobias Beckmann

Der VfL Kassel setzt seine Personalplanungen für die kommende Saison fort und kann eine weitere Vertragsverlängerung vermelden. Wie der Kreisoberligist in den sozialen Medien bekanntgab, bleibt Jonas Hartmann dem Verein erhalten.

Der Fokus liegt diesmal auf einem Spieler, der in besonderer Weise für die Nachwuchsarbeit des Klubs steht. Mit 21 Jahren hat Hartmann bereits seine gesamte fußballerische Ausbildung beim VfL durchlaufen. Der linksfüßige Torwart ist damit ein echtes Eigengewächs – und ein Beispiel dafür, dass der Verein auch im Herrenbereich weiter auf Spieler aus den eigenen Reihen baut.

Sportlich hebt der VfL vor allem Hartmanns Präsenz im Strafraum hervor. Der Keeper überzeuge durch körperliche Robustheit im Sechzehner, Größe und ein gutes Gespür für Situationen. Hinzu komme seine Ruhe am Ball, mit der er dem Spielaufbau von hinten heraus Stabilität geben soll. Gerade für eine Mannschaft, die sich weiterentwickeln will, ist ein Torwart mit klarem Auftreten und Sicherheit in der Spieleröffnung ein wertvoller Faktor.