Weiteres Eigengewächs gehalten

Der VfL Kassel setzt seine Personalplanungen für die kommende Saison fort und kann eine weitere Vertragsverlängerung vermelden. Wie der Kreisoberligist in den sozialen Medien bekanntgab, bleibt Jonas Hartmann dem Verein erhalten.
Der Fokus liegt diesmal auf einem Spieler, der in besonderer Weise für die Nachwuchsarbeit des Klubs steht. Mit 21 Jahren hat Hartmann bereits seine gesamte fußballerische Ausbildung beim VfL durchlaufen. Der linksfüßige Torwart ist damit ein echtes Eigengewächs – und ein Beispiel dafür, dass der Verein auch im Herrenbereich weiter auf Spieler aus den eigenen Reihen baut.
Sportlich hebt der VfL vor allem Hartmanns Präsenz im Strafraum hervor. Der Keeper überzeuge durch körperliche Robustheit im Sechzehner, Größe und ein gutes Gespür für Situationen. Hinzu komme seine Ruhe am Ball, mit der er dem Spielaufbau von hinten heraus Stabilität geben soll. Gerade für eine Mannschaft, die sich weiterentwickeln will, ist ein Torwart mit klarem Auftreten und Sicherheit in der Spieleröffnung ein wertvoller Faktor.
In den vergangenen Tagen hatte der VfL bereits die Verlängerungen von Sam Margraf und Sebastian Knauf bekanntgegeben. Margraf steht als junger, spielstarker Mittelfeldakteur für Kreativität und Struktur, Knauf bringt Erfahrung und Abgeklärtheit ins Offensivspiel. Mit Hartmann rückt nun eine andere Ebene der Kaderplanung in den Mittelpunkt: die langfristige Bindung eines Torwarts, der beim VfL ausgebildet wurde und den Verein von Grund auf kennt.
Für den VfL Kassel ist Hartmanns Zusage deshalb mehr als eine weitere Personalie. Sie steht für Kontinuität, Identifikation und Vertrauen in die eigene Ausbildung – Werte, die im Amateurfußball oft den Unterschied machen.