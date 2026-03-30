Weiteres Eigengewächs gebunden

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Der VfL Kassel treibt seine Personalplanungen für die kommende Saison weiter voran und setzt dabei erneut auf Kontinuität aus den eigenen Reihen. Wie der Kreisoberligist in den sozialen Medien mitteilte, hat Till Scharf seinen Vertrag verlängert und wird auch künftig für den VfL auflaufen.
Der Fokus liegt diesmal auf einem Spieler, der noch am Anfang seiner Entwicklung im Seniorenbereich steht, im Verein aber bereits als Perspektivspieler mit besonderem Profil gilt. Mit 19 Jahren setzt Scharf seinen Weg bei seinem Heimatklub fort. Der Offensivspieler stammt aus der eigenen Jugend und verkörpert damit genau jene Entwicklung, auf die viele Amateurvereine besonderen Wert legen: den Übergang aus dem Nachwuchs in den Männerbereich mit nachhaltiger Perspektive.
In seiner Mitteilung hebt der VfL vor allem Scharfs offensive Qualitäten hervor. Der junge Angreifer bringe Abschlussstärke, Tempo und Mut im letzten Drittel mit – Eigenschaften, die das Angriffsspiel prägen und weiterentwickeln sollen. Damit beschreibt der Verein einen Spieler, der nicht nur als Talent wahrgenommen wird, sondern bereits mit konkretem sportlichem Mehrwert verbunden ist.
Bereits zuvor hatte der VfL die Vertragsverlängerung von Torwart Jannis Bämpfer für die Saison 2026/27 bekanntgegeben und damit auf einer Schlüsselposition für Stabilität gesorgt. Während Bämpfer als verlässlicher Rückhalt zwischen den Pfosten für Konstanz steht, richtet sich der Blick bei Scharf stärker auf Entwicklung und Zukunftspotenzial in der Offensive.
Für den VfL Kassel ist die Verlängerung deshalb mehr als eine Personalnotiz. Sie ist auch ein Signal, dass der Verein jungen Spielern aus dem eigenen Nachwuchs vertraut – und ihnen zutraut, den nächsten Schritt im Seniorenfußball zu gehen. Till Scharf ist dafür ein besonders anschauliches Beispiel.