Weiteres Eigengewächs bleibt

– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

Der OSC Vellmar treibt seine Planungen für die kommende Saison weiter voran und kann nach der Verlängerung von Sami Reimsche die nächste Zusage aus den eigenen Reihen vermelden: Auch Erdem Kara bleibt dem Verbandsligisten erhalten. Das gab der Verein über seine sozialen Medien bekannt.

Der Fokus liegt dabei auf einem Spieler, der den eingeschlagenen Weg des OSC exemplarisch verkörpert. Kara wurde in Vellmar ausgebildet und sammelt in dieser Saison seine ersten Erfahrungen in der Verbandsliga. Nach Einschätzung des Vereins entwickelt sich der 20-Jährige auf diesem Niveau „prächtig weiter“ und bestätigt damit, dass er beim OSC den richtigen Rahmen für seinen nächsten sportlichen Schritt gefunden hat.

Für den Club ist die Zusage deshalb mehr als eine Kadernotiz. Während Reimsche zuletzt bereits als wichtiges Eigengewächs und künftiger Baustein hervorgehoben wurde, steht auch Karas Verbleib für Kontinuität und den klaren Willen, junge, selbst ausgebildete Spieler langfristig an den Verein zu binden. Gerade mit Blick auf die kommende Saison ist das für den OSC ein starkes Signal.