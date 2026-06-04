Weiterer Zugang beim Bezirksliga-Meister und Landesliga-Verlängerung

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Die Sportfreunde DJK Bühlerzell melden einen weiteren Zugang für die kommende Saison in der Kreisliga A3 Rems/Murr/Hall. Niklas Hamann wechselt vom TSV Obersontheim zu den Sportfreunden und soll das Mittelfeld verstärken. Der talentierte Spieler bringt Tempo, Technik und Entwicklungspotenzial mit. Mit seiner Qualität und seinem Einsatz soll Niklas Hamann die Mannschaft bereichern und sich bei den Sportfreunden weiterentwickeln. Der Verein freut sich auf den Neuzugang und blickt auf viele gemeinsame erfolgreiche Momente.

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VfR Sulz

Der VfR Sulz verstärkt seinen Kader nach der Meisterschaft in der Bezirksliga Nordschwarzwald mit Dorian Hrubik. Der 20-Jährige wechselt als offensiver Außenspieler nach Sulz und bringt Tempo, Dribbelstärke sowie Zug zum Tor mit. Zudem verfügt Dorian Hrubik bereits über Erfahrung aus mehreren Stationen, unter anderem beim VfL Nagold, TuS Ergenzingen und dem SV Böblingen. Beim VfR soll er die Offensive beleben und mit seinen Qualitäten zusätzliche Möglichkeiten im Angriffsspiel eröffnen.

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TSV Crailsheim

Der TSV Crailsheim plant auch in der Saison 2026/2027 mit Jonas Husaini. Der Außenverteidiger war im Winter zum Landesligisten gewechselt, hatte krankheitsbedingt jedoch zunächst einen schwierigen Start. Inzwischen ist Jonas Husaini angekommen und feierte am Wochenende sein Startelfdebüt. Der Verein setzt auf seine weitere Entwicklung und freut sich, ihn weiterhin im Kader zu haben.

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