Spielbericht
Weiterer Wietmarschen-Sieg: Wird es für die Grünen diese Saison klappe
Der SV Wietmarschen präsentiert sich seit Jahren in hervorragender Form in der Kreisliga Bentheim und belegte in den vergangenen beiden Saisons sogar den zweiten Platz.
Der Aufstieg stand kurz bevor, doch irgendwie hat es nicht geklappt. In dieser Saison will das Team von Manuel Hangbers einen neuen Anlauf nehmen. Der Start war gut, denn die Mannschaft hat noch nie verloren und steht nach zwei Runden zusammen mit fünf weiteren Teams an der Spitze dieser spannenden Liga.
Gestern Abend gewannen sie erneut souverän und das gegen die zweite Mannschaft des FC Schüttorf. Das Endergebnis lautete 5:1, und schnell war klar, wer die bessere Mannschaft des Abends war. Bereits nach zwölf Minuten stand es dank Toren von Manuel Stegink und Elias Brümmer 2:0. Bis zur Halbzeit dominierten die Gastgeber die Gäste, die übrigens nach einem Foul von Wietmarschens Torhüter Joel Sowa auf 2:1 verkürzten.
In der zweiten Halbzeit ließ es etwas auf sich warten, bis der SVW zum Torerfolg kam, doch nach etwa einer Stunde ging es dann richtig los: Drei Tore in schneller Folge. Ein Eigentor, Stegink und Brümmer waren die Torschützen: Ergebnis einer starken Offensivleistung der Grünen, die sie mit hohem Tempo und viel Druck kombinierten.