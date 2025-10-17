Weiterer Turnierverlauf wird ausgelost

Im Rahmen der Auslosung der Achtelfinalpartien des Krombacher-Hessenpokals 2025/26 in Grünberg wurde der Turnierbaum für den weiteren Wettbewerb grafisch dargestellt und damit der weitere Turnierverlauf ab dem Viertelfinale integriert.

Eine Darstellung des Turnierbaums ist grundsätzlich möglich. Die aktuell gültigen

Durchführungsbestimmungen sehen jedoch vor, dass die weiteren Runden separat

ausgelost werden. Ein Teil der beteiligten Vereine äußerte nun daher den legitimen

Wunsch, dies entsprechend zu praktizieren.



Für eine möglichst schnelle Klarheit hinsichtlich des weiteren Verlaufs ab dem

Viertelfinale wird die zusätzliche Auslosung nun am Montag, den 20. Oktober 2025 um 18:30 Uhr in der Sportschule Grünberg durchgeführt. Die Auslosung wird wie üblich live über den HFV-youtube-Kanal gestreamt. Medienvertretende, die persönlich an der Auslosung teilnehmen

möchten, melden sich bitte bis Montag, 20.10.2025 um 12 Uhr über die Mailadresse

matthias.gast@hfv-online.de an.