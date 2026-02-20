Weiterer starker Wintertransfer für unsere U19-Junioren.

Can-Silan Kayra Iscanoglu wechselt zum ESC 06! Schon im Sommer gab es ersten Kontakt zwischen dem Spieler und unseren Verantwortlichen. Leider waren wir zu spät dran und Can-Silan wechselte von der SSVG Velbert zu TVD Velbert. Dort war er bereits für die 1. Herren vorgesehen.

Im Januar dann der Durchbruch und die Zusage von dem talentierten Mittelfeldspieler, der in der Jugend u.a. beim MSV Duisburg spielte. Auch bei uns soll er schon langsam an den Landesligakader herangeführt werden und frühzeitig zum Training der 1. Herren dazustoßen.