Weiterer Sieg in der Saisonvorbereitung für den FC Kray

Der Ball lief von Beginn an gut durch die Reihen, die Krayer Mannschaft versuchte den Gast aus Fronhausen unter Druck zu setzen und erspielte sich erste gute Chancen, doch der Torerfolg blieb aus. Den ersten Treffer erzielten dann die Gäste. Nach einem schnell vorgetragenen Angriff in der 36. Minute kam Stürmer Kevin Zamkiewicz im Strafraum zum Abschluss und ließ FCK-Keeper Raphael Koczor keine Abwehrmöglichkeit. Doch Kray kam schnell zurück. Luca Kazelis war es, der in der 42. Minute den 1:1-Halbzeitstand herstellte.

Führung nach der Pause über 30 Minuten verteidigt

Zur Halbzeit wechselte Trainer Dimitrios Pappas drei Mal; unter anderem kam Torhüter Max Nawrath für Kapitän Raphael Koczor ins Spiel. Es entwickelte sich dann im Verlauf der zweiten Halbzeit ein ansehnliches Spiel, in dem der FC Kray dann durch Juri Korte in der 57. Minute in Führung ging. Trotz der Bemühungen der Gäste im weiteren Spielverlauf noch den Ausgleich zu erzielen, blieb das Krayer Team stabil und brachte am Ende die Führung über die Zeit.

Wenig Risiko auf gefrorenem Boden

Trainer Dimitrios Pappas: "Obwohl der Platz zu Beginn leicht gefroren war, haben wir uns gemeinsam dazu entschieden, zu spielen. Beide Teams sind gut damit umgegangen und haben nichts riskiert. Mit der Leistung der Jungs bin ich insgesamt zufrieden. Wir hatten zu Beginn einige gute Chancen, bei denen wir hätten in Führung gehen können. Frohnhausen hat teilweise gut verteidigt, teilweise wollten es wir im gegnerischen Strafraum zu kompliziert lösen, anstatt den Abschluss zu suchen. Das ist der Punkt, den ich zu bemängeln habe. Positiv ist, dass wir nach einem Rückstand zurückgekommen sind und uns mit zwei schön herausgespielten Toren belohnt haben."