Weiterer Rückschlag für die TSG Backnang Mit einer vermeidbaren 2:3-Heimniederlage im Kellerduell gegen den Offenburger FV verpassen die Oberliga-Fußballer der TSG Backnang den Anschluss ans hintere Mittelfeld. Selbst einen 2:0-Vorsprung reichte den Murrtalern, um die Partie auf dem Kunstrasen für sich zu entscheiden.

Umso größer war die Enttäuschung bei den Verantwortlichen und Anhängern der Roten nach dem Schlusspfiff. „Wir müssen wieder bei null anfangen.

Da machen wir das 2:0 und kriegen noch drei Gegentore“, tobte Biyik. In der Analyse des Interimtrainers klang beinahe schon etwas Resignation mit. „Der Ausgleich nach einem fatalen Fehler von Torhüter Julian Guttenson darf so nicht fallen und bevor die Gäste den Siegtreffer machen, müssen wir mit zwei glasklaren Chancen in Führung gehen. Ich weiß im Augenblick nicht, was wir im Training noch alles ansprechen müssen.“

Während bei den Gastgebern die Stimmung auf dem Nullpunkt angelangt war, herrschte beim Gast aus der Ortenau ausgelassener Jubel. „Das war ein enormer Kraftakt meiner Mannschaft. Nach zwei Gegentoren haben wir die Partie noch zu unseren Gunsten gedreht. Das gelang uns bisher noch nie“, freute sich OFV-Coach Sascha Ruf über die drei Zähler und eine starke Defensivleistung seiner Schützlinge.

Bei den Hausherren griff das Trainerduo, im Gegensatz zum Pokalspiel, wieder auf die Stammformation zurück. Neben Patrick Tichy nahm Thomas Doser seinen Platz in der Innenverteidigung ein. Vincent Sadler fand sich auf seiner angestammten Rechtsverteidigerposition wieder. Im Backnanger Mittelfeld sollten neben Kapitän Julian Geldner auch Niklas Benkeser und Sebastian Gleißner den Takt vorgeben.

Eine Maßnahme, die sich nach einer Viertelstunde schon auszahlen sollte. Mert Tasdelen, der ebenfalls von Anfang an auf dem Feld stand, verfehlte den gegnerischen Kasten nach 14 Minuten nur um wenige Zentimeter. Besser machte es Marco Rienhardt zwei Minuten später, denn nach einem tollen Pass von Vincent Sadler erzielte der TSG-Angreifer im Fallen den Führungstreffer. Die Etzwiesenelf gab den Ton an, vergaß aber nachzulegen. Geldner schlenzte die Kugel in der 19. Minute nur knapp am Offenburger Tor vorbei. Patrick Tichy zielte nach einer Ecke von Gleißner aus 15 Metern um wenige Zentimeter zu hoch. Der zweite TSG-Treffer lag in der Luft, fiel aber erst im zweiten Durchgang.

Fünf Minuten nach dem Wechsel sorgte Tasdelen fast von der Grundlinie aus für das 2:0. Der Jubel bei den Backnanger Fans war noch voll im Gange, als Marco Petereit von der Strafraumgrenze mit einem Sonntagsschuss ins linke Tordreieck den Anschluss herstellte. Bei den Roten riss plötzlich der Faden. Nur vier Minuten später patzte TSG-Schlussmann Julian Guttenson bei einem Freistoß. Maximilian Leist war zur Stelle und nutzte den fatalen Fehler eiskalt zum 2:2-Ausgleichstreffer aus.

Erst so nach und nach erholten sich die Platzherren von diesem Schock. In der 73. Minute zielte Rienhardt aus kurzer Distanz aufs leere Tor, doch ein Offenburger kratzte die Kugel noch von der Linie. Eine Minute später fischte Gästekeeper Jonas Witt einen Schuss von Sadler aus dem rechten Tordreieck. Die Roten verpassten es, erneut in Führung zu gehen. Wie es gemacht wird, zeigten die Gäste. Einen mustergültigen Konter schloss der eingewechselte Moritz Bandle zum 3:2 für Offenburg ab.

Die Backnanger Anhänger waren komplett bedient, drückten aber ihrer Elf in der Schlussphase die Daumen, wenigstens einen Zähler in den Etzwiesen behalten zu können. Aber das Tor der Gäste schien wie vernagelt zu sein. Die beste Chance zum Ausgleich hatte Thomas Doser in der zweiten Minute der Nachspielzeit, doch aus zehn Metern schoss er nur einen gegnerischen Abwehrspieler an. Somit blieb es bei der 2:3-Heimniederlage der TSG, die am kommenden Sonntag um 14.30 Uhr beim 1. FC Rielasingen-Arlen antritt.