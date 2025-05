Weiterer Rückkehrer für den SV Schwarzhofen

Der Flügelstürmer Voith trug das Trikot des Bezirksligadinos SV Schwarzhofen bis 2019 in der Bezirksliga. Das Eigengewächs hatte dabei in der Spielzeit 2017/18 statistisch gesehen seine beste Saison mit 16 Toren und sieben Vorlagen für die Kicker vom Kaplanacker.

Nur kurz nach den Rückholaktionen in der Winterpause von Max Hermes, Marvin Weigl und Manuel Zäch ist der Fussballabteilung des SV Schwarzhofen ein weiterer Transfercoup gelungen. Zum Sommer kehrt der 27-jährige Stefan Voith vom Landesligisten TB Roding zurück an alte Wirkungsstätte.

Abteilungsleiter Stephan Bauer zeigte sich sehr erfreut über den neuen alten Spieler beim SV. „Nach Max Hermes und Marvin Weigl wird auch Stefan Voith der jungen Mannschaft sofort helfen können und er freut sich auf die neue Aufgabe“ so Bauer.

Seinen größten Erfolg feierte er sicherlich mit dem Aufstieg vom TB Roding in die Landesliga 2022. Seitdem kam Stefan Voith in der Landesliga auf 95 Einsätze mit insgesamt 16 Toren und 14 Vorlagen. Bestens bekannt ist ihm auch der neue Trainer des SV ab kommender Saison, Adi Götz. Gemeinsam stiegen die beiden mit Roding seinerzeit auf.

In der ungewohnten Bezirksliga Süd ist Schwarzhofen bereits seit drei Wochen gesichert und steht auf dem zehnten Tabellenplatz. Darüber hinaus gab es vor zwei Wochen den siebten Toto-Pokal-Triumph in zehn Jahren mit dem 2:0 Erfolg bei der SpVgg Pfreimd.

Am Kaplanacker sieht man optimistisch in die Zukunft. Es wird sicherlich spannend sein, wozu das Team in den kommenden Jahren zum Leisten imstande ist mit dem neuen Trainertrio Adi Götz, Manuel Zäch und Christian Gebhard.