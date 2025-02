Weiterer Punkt für die U19

Die A-Junuoren des 1. FC Saarbrücken bleiben in der Liga B der NLZ-Nachwuchsliga nach zwei Spielen weiter ungeschlagen. Nachdem es in der Vorrunde lediglich zu zwei Remis-Spielen reichte, konnte nun auch gegen d3n TSV Meerbusch gepunktet werden. Allerdings musste nach 12 Minuten erst mal ein Foulelfmeter registriert werden, den Florian Breuer verwandelte. Zudem wurde FCS-Torwart Alexander Mees nach einer halben Stunde vom Platz gestellt. Arthur Dos Santos Reis glich in Unterzahl nach 69 Minutwn aus. "Es war heute schwierig, wir lagen nach einem Elfer zurück und verlieren noch in der ersten Halbzeit unseren Torwart. Da musste ich einen Feldspieler rausnehmen. Die Jungs haben aber eine tolle Moral gezeigt und in Unterzahl ausgeglichen. Den Punkt nehmen wir gerne mit, den haben sich die Jungs echt verdient. Wir hätten nochmal treffen können, aber das wäre vielleicht dann etwas zu

übertrieben gewesen", sagte Trainer Salvatore D'Andrea nach dem Spiel, das auf dem Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld ausgetragen wurde.