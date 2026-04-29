Weiterer Neuzugang zur kommenden Saison beim FC Emmendingen

Thomas Faller – Foto: Verein

Vom SV Endingen wechselt der 19-jährige Thomas Faller ins Elzstadion. Der Außenverteidiger wurde in der Jugendabteilung der SF Eintracht Freiburg ausgebildet und absolviert aktuell seine erste Saison im Aktivenfußball beim Bezirksligisten.

Thomas Faller absolviert eine Ausbildung zum Fachinformatiker und freut sich darauf, sich in der kommenden Saison in der Landesliga zu beweisen, um sich sportlich weiter zu entwickeln. Wir wünschen unserem Neuzugang einen erfolgreichen, verletzungsfreien restlichen Saisonverlauf und freuen uns darauf, Thomas zum Saisonstart 2026/27 im Elzstadion begrüßen zu dürfen.