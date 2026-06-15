Weiterer Neuzugang: Illertissen holt sich Verstärkung aus Mannheim

Shaban Veselaj (in rot) verstärkt den FV Illertissen. – Foto: Y. Le Madon

Vom Regionalliga Südwest-Aufsteiger VfR Mannheim kommt der 22-jährige Stürmer Shaban Veselaj, der in der Jugend beim SGV Freiberg ausgebildet wurde. Im Sommer 2023 schaffte er den Sprung aus der U19 der Freiberger in die erste Mannschaft. Dort kam er zu neun Einsätzen beim ambitionierten Regionalligisten. Um mehr Spielpraxis zu sammeln, wechselte er im Sommer 2024 zum Oberligisten TSG Backnang, wo er 13 Tore in der Oberliga erzielen konnte. Im Sommer 2025 zog es Veselaj zum VfR Mannheim. Mit den Kurpfälzern schaffte er den Aufstieg in die Regionalliga und steuerte zum Erfolg in 30 Einsätzen acht Tore bei. Illertissens Sportvorstand Karl-Heinz Bachthaler freut sich auf den Neuzugang: "Der 1,88m große Stürmer überzeugt mit körperlicher Präsenz, Tempo und Schnelligkeit und ist ein torgefährlicher, flexibel einsetzbarer Stürmer. Mit der Verpflichtung von Veselaj unterstreicht der FV Illertissen seine Ambitionen und stellt die Weichen für eine konkurrenzfähige Offensive."



"Ich freue mich auf die neue Aufgabe in der Regionalliga Bayern beim FV Illertissen und möchte den nächsten Schritt in meiner Karriere machen", lässt Shaban Veselaj wissen.