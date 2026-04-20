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Weiterer Neuzugang für Eichstätt: Lohner kommt aus Rain am Lech
Der 22-Jährige wagt den Sprung in die Regionalliga
von Mathias Willmerdinger · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
Markus Lohner wagt den Sprung in die Regionalliga Bayern. – Foto: Gerd Jung
Der VfB Eichstätt kann den nächsten Sommer-Neuzugang präsentieren: Markus Lohner wird ab der kommenden Saison 2026/27 das Trikot der Altmühltaler tragen. Der 22-jährige Schienenspieler kommt vom TSV Rain am Lech aus der Landesliga Südwest.
"Der VfB Eichstätt freut sich, mit Markus Lohner einen weiteren vielversprechenden Spieler für die kommende Saison zu verpflichten. Der 22-jährige Außenbahnspieler kommt vom TSV Rain/Lech. Seine fußballerische Ausbildung begann Markus beim TSV Hohenwart. Über den TSV Aindling führte ihn sein Weg zuletzt zum TSV Rain/Lech. Wir heißen Markus herzlich willkommen und freuen uns auf die gemeinsame Zeit beim VfB", teilt der Verein via seine Social Media-Kanäle mit.
"Mit Markus Lohner begrüßen wir einen spannenden Neuzugang, der mit seinen erst 22 Jahren noch sehr großes Entwicklungspotenzial mitbringt. Nach seinen Anfängen in Hohenwart und seiner positiven Entwicklung in drei Jahren Landesliga in Aindling und Rain sind wir überzeugt, dass er bei uns den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen kann. Der aus Schrobenhausen stammende, flexible Aussenbahnspieler bringt mit seinen technischen Grundlagen und seiner Dynamik viele spannende Attribute mit, weshalb wir uns auf die gemeinsame Zukunft freuen", lässt Eichstätts Sportlicher Leiter Tobias Grimm wissen.
Markus Lohner begann seine Laufbahn im Herrenbereich in der Kreisliga, in den vergangenen Jahren entwickelte er sich beim TSV Aindling und beim ehemaligen Regionalligisten TSV Rain zum gestandenen Landesliga-Spieler. In der laufenden Saison kam er für den Tabellensechsten aus der Blumenstadt bisher in allen 29 Partien zum Einsatz - immer von Anfang an.
Für die Eichtstätter geht`s nach dem gefühlten Sieg - der Ausgleich zum 2:2 fiel erst in der 89. Minute - gegen den Tabellenführer 1. FC Nürnberg II am morgigen Dienstag mit dem Auswärtsspiel beim TSV Aubstadt weiter. Nach sieben sieglosen Spielen in Folge wollen die Eichstätter endlich mal wieder einen Sieg einfahren. "Das Ergebnis gegen den Club war für uns top, wir haben zudem eine richtig gute Leistung gezeigt. In Aubstadt wird auch die Belastungssteuerung ein Thema sein, da die Belastung in den vergangenen Wochen für die Jungs schon sehr hoch war. Der Aufwand, an einem Dienstag nach Aubstadt zu fahren, ist sehr groß. Aber wenn wir gut in die Partie reinstarten, dann bin ich überzeugt, dass wir auch drei Punkte mitnehmen können", meint Eichstätts Trainer Dominik Haußner, der personell nahezu aus dem Vollen schöpfen kann. Auch Daniel Spies ist wieder im Kader mit dabei.