Weiterer Neuzugang für Eichstätt: Lohner kommt aus Rain am Lech

"Mit Markus Lohner begrüßen wir einen spannenden Neuzugang, der mit seinen erst 22 Jahren noch sehr großes Entwicklungspotenzial mitbringt. Nach seinen Anfängen in Hohenwart und seiner positiven Entwicklung in drei Jahren Landesliga in Aindling und Rain sind wir überzeugt, dass er bei uns den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen kann. Der aus Schrobenhausen stammende, flexible Aussenbahnspieler bringt mit seinen technischen Grundlagen und seiner Dynamik viele spannende Attribute mit, weshalb wir uns auf die gemeinsame Zukunft freuen", lässt Eichstätts Sportlicher Leiter Tobias Grimm wissen.

Markus Lohner begann seine Laufbahn im Herrenbereich in der Kreisliga, in den vergangenen Jahren entwickelte er sich beim TSV Aindling und beim ehemaligen Regionalligisten TSV Rain zum gestandenen Landesliga-Spieler. In der laufenden Saison kam er für den Tabellensechsten aus der Blumenstadt bisher in allen 29 Partien zum Einsatz - immer von Anfang an.