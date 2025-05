Weiterer Neuzugang für die Saison 2025/26 – Julien Cap kommt

Julien durchlief in seiner Jugend die Stationen beim Freiburger FC sowie bei der SG Markgräflerland und sammelte dort wertvolle fußballerische Erfahrung. Die Corona-Pandemie führte jedoch zu einer längeren Unterbrechung, in der auch bei Julien eine persönliche Distanz zum aktiven Fußball entstand. Zur Rückrunde der Saison 2024/25 fand er beim SV Sulzburg den Weg zurück auf den Platz – und nun folgt mit dem Wechsel zur DJK Schlatt der nächste Schritt in seiner sportlichen Entwicklung.

Julien bringt Talent, Ehrgeiz und den Willen mit, sich als junger Torhüter weiterzuentwickeln. Verein, Mannschaft und Trainerteam heißen Julien herzlich willkommen und freuen sich auf die Zusammenarbeit. Wir wünschen ihm viel Erfolg, Gesundheit und Freude bei seiner neuen Aufgabe im Trikot der DJK Schlatt!