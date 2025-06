Weiterer Neuzugang für den SV Ballrechten-Dottingen

Zur neuen Saison verstärkt Benjamin Endriß den Kader des SV Ballrechten-Dottingen.

Der 20 jährige Offensivspieler kommt vom SV Opfingen, wo er die letzten beiden Jahre in der Kreisliga A auf Torejagt ging. In seiner Jugendzeit genoß er seine fußballerische Ausbildung beim FFC, PTSV Freiburg und dem JFV Tuniberg und könnte somit in dieser Zeit schon höherklassig Erfahrung sammeln. Mit seiner Geschwindigkeit und Abschlussstärke wird er dem Team in der anstehenden Bezirksliga Saison gute Impulse geben.