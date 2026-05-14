Weiterer Neuzugang beim SV Ballrechten-Dottingen von Alexander Kletner · Heute, 16:31 Uhr · 0 Leser

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Der SV Ballrechten-Dottingen kann mit Marius Karcher einen weiteren Neuzugang für die Saison 2026/27 begrüßen. Der Außenverteidiger wechselt vom FC Heitersheim zum SV Ballrechten-Dottingen und bringt bereits viel Erfahrung aus dem Aktivenbereich mit. In den vergangenen Jahren entwickelte sich Karcher dort zu einem festen Bestandteil der Mannschaft und absolvierte zahlreiche Einsätze im Herrenbereich.

Sportlich überzeugt der Defensivspieler vor allem durch seine dynamische Spielweise und seine körperliche Präsenz. Durch seine Physis und Laufstärke kann er sowohl defensiv Stabilität geben als auch auf der Außenbahn offensive Impulse setzen. „Marius bringt genau die Eigenschaften mit, die wir auf dieser Position gesucht haben. Er ist robust, laufstark und besitzt eine hohe Intensität in seinem Spiel“, erklärt der sportliche Leiter Alexander Kletner.