Weiterer Neuzugang beim FC Wolfenweiler-Schallstadt Elias Burger kommt von BZ/PM · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Der FC Wolfenweiler-Schallstadt freut sich, mit Elias Burger einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison begrüßen zu dürfen. Elias wechselt aus der A-Jugend des PTSV Jahn Freiburg zum FCW und bringt trotz seinem jungen Alters viel Einsatzwillen, Qualität und Leidenschaft mit ins Rudel.

Vorstand Sport Constantin Jassok freut sich über den Transfer:

„Elias passt sportlich und menschlich perfekt zu unseren Weg. Er bringt genau die Mentalität mit, die wir beim FCW sehen wollen. Ein gut ausgebildeter Jugendspieler - unter anderem beim Freiburger FC -, der für die Zukunft eine Menge Potenzial mitbringt. Wir sind überzeugt, dass Elias sich schnell ins Rudel integrieren und sich bei uns weiterentwickeln wird.“ Trainer Daniele Sanso: „Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Zusammenarbeit mit Elias. Er ist ein äußerst interessanter Spieler mit großem Entwicklungspotenzial. Bereits in der ersten Trainingseinheit konnte er direkt auf sich aufmerksam machen und zeigen, welche Qualität und welches Potenzial in ihm steckt.“

Der FC Wolfenweiler-Schallstadt freut sich, mit Elias Burger einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison begrüßen zu dürfen. Elias wechselt aus der A-Jugend des PTSV Jahn Freiburg zum FCW und bringt trotz seinem jungen Alters viel Einsatzwillen, Qualität und Leidenschaft mit ins Rudel. Vorstand Sport Constantin Jassok freut sich über den Transfer:

„Elias passt sportlich und menschlich perfekt zu unseren Weg. Er bringt genau die Mentalität mit, die wir beim FCW sehen wollen. Ein gut ausgebildeter Jugendspieler - unter anderem beim Freiburger FC -, der für die Zukunft eine Menge Potenzial mitbringt. Wir sind überzeugt, dass Elias sich schnell ins Rudel integrieren und sich bei uns weiterentwickeln wird.“