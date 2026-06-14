Weiterer Neuzugang beim FC Wahnhausen

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Der nächste Neuzugang für die kommende Saison steht fest: Jonathan Tabares-Bodhert wird ab Sommer für den FCW auflaufen.
Nach einer kurzen Pause kehrt Jonathan wieder auf den Fußballplatz zurück und wird unser Team ab Sommer verstärken. Wir freuen uns, dass er sich für den FCW entschieden hat und künftig Teil unserer Mannschaft sein wird.