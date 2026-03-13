»Weiterer Meilenstein« zur Bayernliga-Rückkehr? Landesliga Nordost, 25. Spieltag - Samstag: Die DJK Ammerthal gastiert in Münchberg und will beim Tabellenvierten eine neue Siegesserie einläuten von Florian Würthele · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

Torjäger Noah Pirner fehlt den Ammerthalern in Münchberg. – Foto: Jonas Löffler

Welche Reaktion zeigt die Mannschaft auf die erste Niederlage seit einer Ewigkeit? Das ist die zentrale Frage bei der DJK Ammerthal. Vorbei ist sie die schöne Siegesserie, letzte Woche setzte es daheim gegen Burgebrach eine 1:3-Niederlage. Dementsprechend ist das Aufgebot von Trainer Tobias Rösl nun auf Wiedergutmachung aus. Die nächste Aufgabe für den Tabellenführer der Landesliga Nordost hat es allerdings in sich. Am Samstag geht‘s nach Oberfranken zum viertplatzierten Verfolger und Mitabsteiger FC Eintracht Münchberg. Anpfiff dieses Spitzenspiels ist um 14 Uhr.



Natürlich hat die jüngste Niederlage den Ammerthalern überhaupt nicht geschmeckt. Glück im Unglück: Alle anderen Teams aus dem Führungsquartett verloren ebenfalls. Somit bleibt die Lage an der Tabellenspitze komfortabel für die DJK, die sofort zurück in die Erfolgsspur möchte. „Wir wollen unsere Position verteidigen beziehungsweise ausbauen. Dafür muss meine Mannschaft ein anderes Gesicht zeigen als gegen Burgebrach“, erklärt Coach Tobias Rösl, der sich auf eine enge Angelegenheit einstellt. Im Hinspiel ging Münchberg als Last-Minute-Sieger vom Platz. Es sollte Ammerthals letzte Liganiederlage für eine lange Zeit sein. „In solchen Spielen wird uns alles abverlangt werden und zudem muss vieles von den Abläufen her stimmen“, weiß Rösl, dass auch diesmal Nuancen den Ausschlag geben werden.



Die Oberfranken mussten zuletzt eine empfindliche 2:5-Niederlage in Weisendorf einstecken und verpassten dadurch den Sprung auf Platz zwei. Nichtsdestotrotz spielt die Mannschaft nach dem direkten Wiederabstieg aus der Bayernliga eine starke Landesliga-Saison. Im Winter zog Erfolgstrainer Markus Bächer in Münchberg vorzeitig einen Schlussstrich, woraufhin Sandro Preißinger vom Co- zum Cheftrainer aufstieg. „Wir fahren nach Münchberg mit dem Wissen, dass es für den Gegner ein richtungsweisendes Spiel sein wird und für uns ein weiterer Meilenstein für unser Ziel sein kann“, hebt Rösl die Wichtigkeit der Partie hervor. „Wir vertrauen unserer Mannschaft und werden alles daran setzen, das Spiel erfolgreich zu gestalten.“ Personell muss das Trainerteam der Oberpfälzer sowohl die vorderste Front als auch die Abwehrkette umbauen. Torjäger Noah Pirner und Abwehrmann Dennis Weidner stehen nämlich neu auf der Ausfallliste.