Weiterer Landesliga-Zugang und Kreisligist mit neuem Cheftrainer

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Die FV Sportfreunde Neuhausen verstärken sich zur Saison 2026/2027 mit Matej Livancic. Der 23-jährige Torhüter wechselt vom TSV Bernhausen zum Landesligisten und bringt bereits Erfahrung als Nummer eins mit. In Bernhausen machte er mit starken Leistungen auf sich aufmerksam. Besonders auf der Linie überzeugt Livancic mit Reflexen und Sicherheit, dazu bringt er Qualität im Spiel mit dem Ball am Fuß mit. Trotz seiner Erfahrung verfügt er weiter über Entwicklungspotenzial.

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TSV Hessental

Der TSV Hessental legt nach und präsentiert mit Tim Di Mattia den nächsten Neuzugang für die kommende Saison in der Kreisliga A3 Rems/Murr/Hall. Der 30-Jährige wechselt von Michelbach nach Hessental und folgt damit seinem „alten neuen“ Trainer. Di Mattia bringt jahrelange Erfahrung aus Westheim und Michelbach mit, von der Kreisliga B bis zur Bezirksliga. Seine Qualitäten im offensiven Mittelfeld sollen ein weiteres wichtiges Puzzlestück für eine erfolgreiche neue Spielzeit sein. Der Verein freut sich auf die gemeinsame Zukunft.

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SV Heilbronn am Leinbach

Der SV Heilbronn am Leinbach stellt die Weichen für die Saison 2026/2027: Betim Rugovaj übernimmt künftig das Amt des Cheftrainers der Aktivenmannschaften. Der Verein setzt damit auf einen Trainer, der bereits zu Bezirksliga-Zeiten erfolgreich beim SVH tätig war und nun an diese Zeit anknüpfen möchte. Rugovaj bringt Leidenschaft, Engagement und klare sportliche Vorstellungen mit. Er soll die Weiterentwicklung des Teams vorantreiben. Der Verein freut sich auf die gemeinsame Zukunft und wünscht ihm einen erfolgreichen Start.

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