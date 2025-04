Weiterer Landesliga-Absteiger steht nach KFC-Rückzug fest

So steht nämlich fest, dass der Fußballkreis Grevenbroich-Neuss nur einen Aufsteiger aus der Kreisliga A in die Bezirksliga haben wird ; der vermehrte Aufstieg fällt wegen des KFC-Abstiegs nämlich weg. Auch ein anderer Verein ist unmittelbar von der Uerdingen-Entscheidung betroffen, wenngleich die Chancen auf den Klassenerhalt ohnehin gering waren: Die SpVgg Steele steigt aus der Landesliga, Gruppe 2, ab.

Mit nur zwölf Punkten rangieren die Essener ohnehin am Tabellenende und wären sportlich aller Wahrscheinlichkeit nach in den kommenden beiden Wochen abgestiegen. Durch den KFC-Rückzug müssen aber insgesamt acht Landesliga-Klubs den Gang in die Bezirksliga antreten; so steigen die Teams auf den Plätzen 15 bis 18 in beiden Gruppen ab. Steele kann bei sechs verbliebenen Punkten maximal noch auf 30 Punkte kommen, der GSV Moers hat als Tabellen-14. schon 34 Zähler.

Ohne einen Niederrhein-Absteiger wäre Tabellenplatz 15 zum Relegationsplatz geworden. Sollte der unwahrscheinliche Fall eintreten, dass eine weitere Mannschaft vom Niederrhein aus der Regionalliga West absteigt, wird Platz 14 noch zum Relegationsplatz. Dann würden die beiden Tabellen-14. aus beiden Gruppen in einer Relegation mit Hin- und Rückspiel einen neunten Absteiger ausspielen.