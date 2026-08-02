Weiterer Kreisliga-Zugang und Außenbahnspieler wechselt

– Foto: Markus Mutz

Der SV Mitteltal-Obertal begrüßt mit Marius Dühl einen weiteren Neuzugang für die Kreisliga A2 Nordschwarzwald. Der 24-Jährige ist auf beiden Außenbahnen sowie als Außenverteidiger flexibel einsetzbar und überzeugt vor allem mit seiner Schnelligkeit. Nach seinem Umzug entschied sich Dühl für den SVMO, da ihn das Gesamtpaket des Vereins am meisten überzeugte. Der Verein freut sich auf die gemeinsame Zeit und wünscht seinem Neuzugang einen erfolgreichen sowie verletzungsfreien Start im grün-weißen Trikot.

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Stuttgarter SC

Der Stuttgarter SC verstärkt seinen Kader für die Kreisliga B2 Stuttgart/Böblingen mit Dennis Ferreira Neves. Der 34-jährige defensive Mittelfeldspieler wechselt vom TV Cannstatt zum SSC. Ausgebildet wurde er beim Hasper SV, ehe er im Herrenbereich für den Hiddinghauser FV und erneut für seinen Jugendverein spielte. Nach einer achtjährigen Fußballpause kehrte Ferreira Neves in der vergangenen Saison auf den Platz zurück. Mit mentaler Stärke, Zweikampfhärte, Übersicht, sicherem Passspiel und Ruhe am Ball soll er auf der Sechserposition Verantwortung übernehmen. Der erfahrene Neuzugang möchte den nächsten sportlichen Schritt machen, seine Qualitäten in die junge Mannschaft einbringen und gemeinsam mit dem Team die gesteckten Ziele erreichen. Der SSC sieht in ihm einen wichtigen Baustein für den Kader und heißt Dennis Ferreira Neves herzlich willkommen. Der Verein wünscht ihm eine erfolgreiche, verletzungsfreie Zeit im rot-weißen Trikot und viele überzeugende Auftritte in der kommenden Saison.

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