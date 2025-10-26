Weiterer Kantersieg der SGM T/A

Zu einem erneut hohen Auswärtssieg kam die Reserve, musste aber zunächst einem frühen Rückstand hinterherlaufen. Eine gelb-rote Karte für die Hausherren Mitte der ersten Hälfte führte dann aber bereits vor der Pause zur Wende, als David Villinger, Spielertrainer Dominik Schäfer per Foulelfmeter und Hannes Hebel innerhalb weniger Minuten die Partie auf 1:3 drehten. Nach der Pause spielte sich das Geschehen dann nur noch in der Hälfte des punktlosen Tabellenschlusslichtes ab. Carlos Juros mit einem weiteren Foulelfmeter, Hannes Hebel mit seinem zweiten Treffer und Jonas Villinger gelangen in der nun total einseitigen Partie die weiteren Treffer zum 1:6 Endstand.