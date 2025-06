Weiterer Kaderzuwachs aus der Dottinger Castellbergschmiede

Erneut trägt die gute Jugendarbeit Früchte beim SV Ballrechten-Dottingen.

Nach zuletzt zwei Meisterschaften in Folge mit der U 19, letzte Saison in der Kreisliga A sowie diese Saison in der Bezirksliga, kann sich der Trainerstab um Michele Borrozzino, Alexander Kletner und Oliver Kletner, auf sage und schreibe 13 Spieler freuen, die denn Schritt in die Aktiven vollziehen. Fast alle Spieler sind in der abgelaufenen Saison auch schon bei Kader 2 in der Kreisliga oder auch bei Kader 1 in der Landesliga zum Einsatz gekommen.