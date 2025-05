Weiterer junger, talentierte Neuzugang für den SVN

Yves Schäufele: „Eric besticht durch seinen sauberen ersten Kontakt, seine Schnelligkeit und einen guten Torabschluss. Ich habe bereits nach wenigen Minuten im Probetraining gesagt, der passt zum SVN und wird uns helfen. Eric kenne ich schon aus der C-Jugend als wir gegeneinander gespielt haben. Seitdem hat er sich wirklich toll entwickelt.“

„Die bisherige Statistik spricht für Eric. Dies gilt es jetzt in der höheren Liga zu bestätigen. Deswegen freue ich mich riesig auf ihn. Eric bringt eine Menge mit und es ist unsere Aufgabe, als Trainer, ihn so zu formen, dass er sich die nächsten Jahre zu einer festen Größe beim SVN und in der Landesliga entwickeln wird“, so Co Trainer Oliver Mahrt.