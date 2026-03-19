Weiterer Jugendspieler verstärkt den SVT zur kommenden Saison

Moien Mohammadi wechselt zur kommenden Saison aus der A1-Jugend unserer JSG in die erste Herrenmannschaft des SVT.

Der Teglinger kam bereits in der letzten Saison und auch in dieser Saison für die „Erste“ zum Einsatz. Der 19-jährige ist im offensiven Mittelfeld zu Hause und gehört bei der A1 der JSG Meppen/Teglingen/Schwefingen zu den Leistungsträgern.