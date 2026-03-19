Weiterer Jugendspieler verstärkt den SVT zur kommenden Saison

Moien Mohammadi wechselt zur kommenden Saison aus der A1-Jugend unserer JSG in die erste Herrenmannschaft des SVT.
Der Teglinger kam bereits in der letzten Saison und auch in dieser Saison für die „Erste“ zum Einsatz. Der 19-jährige ist im offensiven Mittelfeld zu Hause und gehört bei der A1 der JSG Meppen/Teglingen/Schwefingen zu den Leistungsträgern.
Der dribbelstrake Offensivspieler kommt auf starke 10 Tore in der laufenden Saison. Aktuell steht die Mannschaft der JSG A1 souverän an der Spitze der Tabelle der Bezirksliga III. In der nächsten Saison trifft Moien bei der ersten Mannschaft auf aktuelle und ehemalige Teamkollegen aus der JSG Meppen/Teglingen/Schwefingen. Und wer weiß, vielleicht schaffen Moien und die Jungs der JSG mit Trainer Malte Bohse zum Abschluss noch einmal den Sprung in die Landesliga.
Wir freuen uns, dich nächste Saison im Herrenbereich begrüßen zu dürfen, Moien!