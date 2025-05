Weiterer Dreier gegen die Hagsfelder Reserve

Wir begannen mit Angriffen, während Hagsfeld die Abwehr verdichtete, um mit Kontern erfolgreich zu sein.

Unsere erste Chance kann nach 10 Minuten, als ein Freistoß knapp am Tor vorbeiflog. In der 20. Min. dann das 1:0 nach einer Kombination von mehreren Spielern, die Dmytro Hokera erfolgreich abschließen konnte. Wir setzten unsere Angriffe fort und in der 23. Min. gab es einen Handelfmeter, welchen Felix Wammetsberger souverän verwandelte. Es folgten weitere Chancen, die jedoch vergeben wurden (Schorb, Hokera). Hokera erzielte in der 43. Min. noch ein Tor, welches aber wegen Abseits nicht gegeben wurde. In der Nachspielzeit dann die erste Chance für Hagsfeld. Noch vor der Pause gelang uns dann noch, nach einem schönen Pass von Sascha Thome, das 3:0 durch Dmytro Hokera.