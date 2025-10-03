Weiterer Auswärssieg geplant

Am verlängerten Wochenende steht für die SV Elversberg in der 2. Bundesliga auch eine weitere Reise an: Die Elv von Trainer Vincent Wagner ist an diesem Sonntag, 05. Oktober, zum 8. Spieltag auswärts beim 1. FC Magdeburg zu Gast. Die Partie in der Magdeburger Avnet Arena beginnt um 13.30 Uhr.

Die aktuelle Tabellensituation auf die Erwartungen an das bevorstehende Spiel zu übertragen, wäre trügerisch. Magdeburg ist zwar derzeit mit erst einem Sieg Schlusslicht, hatte aber in den bisherigen Wochen auch mit jeder Menge Spielpech zu kämpfen. „Magdeburg ist ein sehr ordentlicher Gegner, statistisch müssten sie aktuell ganz woanders stehen“, sagt SVE-Coach Vincent Wagner: „Es wird ein deutlich schwierigeres Spiel als man sich das wünscht, auf der anderen Seite wächst man auch an seinen Herausforderungen – das haben wir auch gegen Holstein Kiel gezeigt.“