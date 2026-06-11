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Weiterer Akteur für Defensive: Schalding angelt sich Schiedermair
Der 24-jährige Verteidiger wechselt vom SSV Eggenfelden an den Reuthinger Weg
von Thomas Seidl · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
Michel Schiedermair such die sportliche Herausforderung beim SV Schalding-Heining – Foto: Verein
Der Kader des SV Schalding-Heining für die kommende Bayernliga-Saison nimmt weiter Formen an. Mit Michel Schiedermair wechselt ein erfahrener Defensivakteur an den Reuthinger Weg. Der 24-Jährige kommt vom Landesligisten SSV Eggenfelden und sucht beim SVS die neue sportliche Herausforderung eine Etage höher. Die Bayernliga ist für den Rottaler allerdings kein Neuland. Vor seinem Wechsel an die Birkenallee stand Schiedermair zwei Jahre in Diensten des SV Erlbach, für den er 41 Partien, bei denen er sich dreimal in der Torschützenliste eintragen konnte, bestritt.
"Mit Schiedermair gewinnt der SVS einen Akteur, der in den vergangenen drei Jahren absolute Konstanz in der Landesliga bewiesen hat. Zu seinen großen Stärken zählen neben einer enormen Grundschnelligkeit vor allem seine Beidfüßigkeit, die ihn in der Defensive extrem flexibel einsetzbar macht. Darüber hinaus gilt der Neuzugang als echtes Arbeitstier auf dem Platz – ein Spielertyp, der perfekt zur Schaldinger Philosophie passt", heißt es in der vom Verein übermittelten Pressemitteilung.
"Ich bin jetzt 24 Jahre alt und habe drei Jahre Landesliga hinter mir. Jetzt reizt mich die Aufgabe, mich noch einmal in der Bayernliga beim SVS zu beweisen. Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich von der ersten Sekunde an absolut überzeugt. Man spürt sofort, wie familiär es hier trotz des professionellen Anspruchs zugeht. Ich freue mich riesig auf die junge Mannschaft – ich glaube, das passt sportlich wie menschlich perfekt zusammen. Mein Ziel für die neue Saison ist es, schnell anzukommen und so viel Spielzeit wie möglich zu sammeln, um dem Team maximal zu helfen", erklärt Schiedermaier, der für den SSV Eggenfelden 99 Landesliga-Matches absolvierte.
"Mit Michel bekommen wir einen extrem konstanten Spieler, der in den letzten Jahren auf hohem Niveau nahezu jedes Spiel absolviert hat. Durch seine Top-Ausbildung in seiner Zeit als Juniorenspieler bei Wacker Burghausen und seine bereits gesammelte Erfahrung in der Landes- und Bayernliga bringt er enorm viel Potenzial mit und wird uns auf Anhieb weiterhelfen. Wir freuen uns sehr, dass wir Michael von unserem Weg überzeugen konnten und er sich uns für die kommende Saison anschließt", sagt Schaldings Teammanager Jürgen Fuchs.