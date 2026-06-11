Weiterer Akteur für Defensive: Schalding angelt sich Schiedermair

"Mit Schiedermair gewinnt der SVS einen Akteur, der in den vergangenen drei Jahren absolute Konstanz in der Landesliga bewiesen hat. Zu seinen großen Stärken zählen neben einer enormen Grundschnelligkeit vor allem seine Beidfüßigkeit, die ihn in der Defensive extrem flexibel einsetzbar macht. Darüber hinaus gilt der Neuzugang als echtes Arbeitstier auf dem Platz – ein Spielertyp, der perfekt zur Schaldinger Philosophie passt", heißt es in der vom Verein übermittelten Pressemitteilung.



"Ich bin jetzt 24 Jahre alt und habe drei Jahre Landesliga hinter mir. Jetzt reizt mich die Aufgabe, mich noch einmal in der Bayernliga beim SVS zu beweisen. Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich von der ersten Sekunde an absolut überzeugt. Man spürt sofort, wie familiär es hier trotz des professionellen Anspruchs zugeht. Ich freue mich riesig auf die junge Mannschaft – ich glaube, das passt sportlich wie menschlich perfekt zusammen. Mein Ziel für die neue Saison ist es, schnell anzukommen und so viel Spielzeit wie möglich zu sammeln, um dem Team maximal zu helfen", erklärt Schiedermaier, der für den SSV Eggenfelden 99 Landesliga-Matches absolvierte.