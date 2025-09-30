Nach dem Rauswurf von Christian Werner und Patrick Glöckner sollen die Interimslösungen Alper Kayabunar und Manfred Paula 1860 zum Sieg gegen Viktoria Köln führen.

Alper Kayabunar staunte nicht schlecht, als er am Dienstag das rappelvolle Pressestüberl bei 1860 München betrat. Das öffentliche Interesse war groß bei der Antritts-Pressekonferenz des Löwen-Interimstrainers, der die taumelnden Löwen heute gegen Viktoria Köln (19 Uhr) wieder in die Erfolgsspur zurückführen soll. Viel Zeit blieb dem 39-Jährigen, bisheriger Erfolgscoach der zweiten Mannschaft der Sechzger, nicht, um die Unsicherheit aus den Löwen-Kleidern zu schütteln.

1860: Kayabunar führt Einzelgespräche mit Führungsspielern

„Ich will Freude und Spaß in die Mannschaft hineinbringen, die Basics müssen stimmen. Die Qualität ist ohnehin vorhanden“, betont Kayabunar. Zuerst schnappte sich der Kurzzeitcoach – höchstens 15 Tage darf er die Mannschaft aufgrund der fehlenden Lizenz betreuen – die Führungsspieler des Teams, führte Einzelgespräche: „Allzu viel über die Vergangenheit spricht man nicht, wir schauen nach vorne, jeder sagt seine Meinung.“ Kayabunar ist klar, dass Akteure wie Kevin Volland und Florian Niederlechner in die Bresche springen müssen. Denn die Lage in Giesing bleibt angespannt, nur ein Sieg gegen Köln könnte das pulsierende Club㈠umfeld etwas beruhigen.

Der große Sonntags-Knall (Entlassungen von Trainer Patrick Glöckner sowie Geschäftsführer Christian Werner) bei den Löwen sorgt weiterhin für Wirbel – und vor allem für viele offene Fragen. Folgte man den Ausführungen von Präsident Gernot Mang im exklusiven tz-Interview, sucht 1860 derzeit Personalien für gleich drei (!) wichtige und vakante Positionen: kaufmännischer Geschäftsführer, Sportdirektor sowie Cheftrainer. In die Länderspielpause, die Sechzig in der derzeitigen Situation herbeisehnt, sollen die Löwen von Interimscoach Kayabunar und Interimsgeschäftsführer Manfred Paula gerettet werden.