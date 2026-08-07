Weiterer Abgang in Illertissen: Annabring zieht`s in die Verbandsliga

"Mit Finn Annabring verstärken wir unsere Offensive mit einem Spieler, der für Tempo, enorme Physis und Abschlussstärke steht. Ausgebildet beim SSV Ulm 1846, war Finn zuletzt für den FV Illertissen in der Regionalliga aktiv. Seine fußballerische Qualität, seine bisherige Laufbahn und seine Statistiken sprechen für sich. Finn bringt genau das Profil mit, das wir gesucht haben: schnell, körperlich stark und vor dem Tor eiskalt. Mit seiner Erfahrung und seinen Qualitäten wird er unserer Offensive noch mehr Durchschlagskraft verleihen. Dieser Transfer unterstreicht unseren sportlichen Anspruch und den Weg, den wir gemeinsam gehen wollen. Wir sind stolz, Finn künftig im Trikot von Türkspor Neu-Ulm zu sehen."