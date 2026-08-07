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Transfers
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Weiterer Abgang in Illertissen: Annabring zieht`s in die Verbandsliga
Der 22-jährige Angreifer verlässt nach einem Jahr den Regionalligisten wieder und wechselt zu Türkspor Neu-Ulm
von Mathias Willmerdinger · Heute, 12:35 Uhr · 0 Leser
Finn Annabring (vorne) verlässt den FV Illertissen nach einem Jahr wieder. – Foto: Dieter Latzel
Vor einem Jahr war er mit viel Vorschusslorbeeren nach Illertissen gekommen. Er sei eines der größten Stürmertalente der Region, bescheinigte ihm damals FVI-Sportvorstand Karl-Heinz Bachthaler. Für den Bezirksligisten SC Staig hatte er in der Spielzeit 2024/25 satte 38 Tore erzielt. Doch nach nur einer Spielzeit bricht Finn Annabring seine Zelte beim Regionalligisten wieder ab. Der 22-Jährige geht zwei Schritte zurück und hat sich dem württembergischen Verbandsligisten Türkspor Neu-Ulm angeschlossen.
Die Kreisstäder verkünden spürbar stolz über ihre Social Media-Kanäle:
"Mit Finn Annabring verstärken wir unsere Offensive mit einem Spieler, der für Tempo, enorme Physis und Abschlussstärke steht. Ausgebildet beim SSV Ulm 1846, war Finn zuletzt für den FV Illertissen in der Regionalliga aktiv. Seine fußballerische Qualität, seine bisherige Laufbahn und seine Statistiken sprechen für sich. Finn bringt genau das Profil mit, das wir gesucht haben: schnell, körperlich stark und vor dem Tor eiskalt. Mit seiner Erfahrung und seinen Qualitäten wird er unserer Offensive noch mehr Durchschlagskraft verleihen. Dieser Transfer unterstreicht unseren sportlichen Anspruch und den Weg, den wir gemeinsam gehen wollen. Wir sind stolz, Finn künftig im Trikot von Türkspor Neu-Ulm zu sehen."
Finn Annabring (li.) kam überwiegend im Landesliga-Team der Illertisser zum Einsatz, wie hier gegen den TSV 1865 Dachau. – Foto: Jenni Maul
Mit der Empfehlung von 38 Toren in der Bezirksliga Donau/Iller kam Finn Annabring im Sommer 2025 nach Illertissen, wo er den Sprung in die Regionalliga packen wollte. Im Nachhinein war der Schritt vielleicht ein wenig zu groß. Unter Coach Holger Bachthaler kam der Angreifer insgesamt nur zu drei Kurzeinsätzen in der Regionalliga-Mannschaft. Ein Treffer gelang ihm dabei nicht. Überwiegend wurde er in der zweiten Mannschaft in der Landesliga Südwest eingesetzt, wo er durchaus seine Abschlussstärke unter Beweis stellen konnte. Für den FV Illertissen II erzielte er in 24 Einsätzen 12 Tore.