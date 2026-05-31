Weiterentwicklung der Jugendarbeit beim TSV Gilching-Argelsried

Das Leistungs- und Förderzentrum (LFZ) des TSV Gilching-Argelsried setzt seinen eingeschlagenen Entwicklungsweg konsequent fort und verstärkt sich zur kommenden Saison mit zwei erfahrenen und qualifizierten Trainern im Jugendbereich.

Das Leistungs- und Förderzentrum (LFZ) des TSV Gilching-Argelsried setzt seinen eingeschlagenen Entwicklungsweg konsequent fort und verstärkt sich zur kommenden Saison mit zwei erfahrenen und qualifizierten Trainern im Jugendbereich.

Der Sportliche Leiter Georg Bakalorz konnte mit Sascha Tütsch und Frank Fleck zwei ausgewiesene Fachkräfte für die Nachwuchsförderung gewinnen. Beide Trainer verfügen über langjährige Erfahrung im Jugendfußball und besitzen entsprechende Trainerlizenzen.