Weiterentwicklung der Jugendarbeit beim TSV Gilching-Argelsried

Das Leistungs- und Förderzentrum (LFZ) des TSV Gilching-Argelsried setzt seinen eingeschlagenen Entwicklungsweg konsequent fort und verstärkt sich zur kommenden Saison mit zwei erfahrenen und qualifizierten Trainern im Jugendbereich.
Das Leistungs- und Förderzentrum (LFZ) des TSV Gilching-Argelsried setzt seinen eingeschlagenen Entwicklungsweg konsequent fort und verstärkt sich zur kommenden Saison mit zwei erfahrenen und qualifizierten Trainern im Jugendbereich.
Der Sportliche Leiter Georg Bakalorz konnte mit Sascha Tütsch und Frank Fleck zwei ausgewiesene Fachkräfte für die Nachwuchsförderung gewinnen. Beide Trainer verfügen über langjährige Erfahrung im Jugendfußball und besitzen entsprechende Trainerlizenzen.
Sascha Tütsch war bereits im Nachwuchsleistungszentrum des TSV 1860 München tätig und wird künftig die sportliche Ausrichtung als Sportlicher Leiter Großfeld ab den U12-Junioren verantworten. Darüber hinaus übernimmt er die Ausbildung und Weiterentwicklung der Trainer innerhalb des Leistungs- und Förderzentrums.
Frank Fleck, der wertvolle Einblicke durch Hospitationen in einem Nachwuchsleistungszentrum sammeln konnte und in den vergangenen Jahren erfolgreich Jugendmannschaften trainierte, wird als Sportlicher Leiter Kleinfeld die Ausbildung und Entwicklung der Mannschaften im Grundlagenbereich verantworten.