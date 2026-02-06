Weiteren Absturz vermeiden

Der 1. FC Saarbrücken will ohne Angst und Bangemachen zum direkten Duell beim FC Erzgebirge Aue (Samstag, 14 Uhr, Eins Erzgebirgestadion, Gerd-Schädlich-Platz, Aue-Bad Schlema antreten. Doch die Realität der Tabelle zeigt, dass die Saarländer bereits am Freitagabend auf einen Abstiegsplatz zurückfallen, wenn der SSV Ulm beim SV Waldhof Mannheim gewinnt. In dem Fall würde in Aue nicht mal ein Remis reichen, um über den Strich zu kommen. Nun wird die Sache nämlich nicht nur auf dem Platz entschieden, sondern auch in der mentalen Vorbereitung und die fängt in den Köpfen an. Trainer Jürgen Luginger sagte am Donnerstag: "Es ist Abstiegskampf, selbst mit drei Punkten hat man nicht groß Luft, wir brauchen aber mal ein positives Erlebnis. da warten wir schon lange drauf. Aue hat mit Christoph Dabrowski einen neuen Trainer, da wird sich jeder zeigen wollen. Der Gegner muss gegebenenfalls auch auf einem schlechten Platz spielen, das spielt keine Rolle. Wir sind gut vorbereitet. Die Mannschaft war motiviert und engagiert im Training. Wir haben ihre Spiele analysiert, wir müssen uns auf unser Spiel konzentrieren und mutig bleiben. Ich nehme das Team positiv auf, wir sprechen an, was nicht so gut ist, sehen aber auch die guten Dinge. Wir müssen positiv bleiben, auch diejenigen die dahinter stehen sind voll dabei. Wir schauen, dass wir was verändern können, das Tor gegen Osnabrück war nach einem Eckball, da müssen auch die anderen mithelfen, nicht nur die Abwehrspieler, dass es dazu nicht kommt. Wir haben neue Ideen, es war eine gute Woche nach fünfzehn Spielen ohne Sieg, wir wissen, dass wir noch Spiele haben. Wir sollten nach vorne schauen. Unsere Fans sind ausgezeichnet, sie unterstützen uns, wir müssen diesen Weg weitergemeinsam gehen, nur so können wir das packen. Wir wollen über die Einstellung zum Sieg kommen. Es wird bis zum letzten Spieltag gehen, wir fokussieren uns nun nur auf Aue. Verletzt sind noch Maurice Multhaup, Amine Naifi, Sven Sonnenberg, Jonas Nickisch, Nico Bretschneider und Manuel Zeitz. Bei Kai Brünker wird es sich kurzfristig entscheiden.