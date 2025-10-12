Weitere zwei Spielabbrüche gibt es: Was ist passiert?

Im Gebiet des Fußball-Landesverbandes Brandenburg (FLB) gab es bei den Spielen weitere zwei Spielabbrüche. Was war passiert?

Die Begegnung zwischen dem SV Germania Peickwitz und dem SV Großräschen wurde abgebrochen. Der SV Germania Peickwitz teilt auf FuPa-Anfrage dies mit: "Der Spielabbruch erfolgte aufgrund einer schweren Verletzung bei der Großräschner Mannschaft. Der Spielstand zu diesem Zeitpunkt war 0:0.". Der SV Großräschen bestätigt: "Es gab eine schwere Verletzung." Beide Vereine und der Schiedsrichter müssen nun ihre Stellungnahmen abgeben. Anschließend wird das Sportgericht eine Entscheidung treffen.

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

1. Kreisklasse Niederlausitz

Das Spiel zwischen dem VfB Döbbrick und dem SV Rot-Schwarz Komptendorf wurde ebenfalls abgebrochen. Das passierte wohl beim Spielstand von 0:2 um die Minute 55. Beide Vereine und der Schiedsrichter müssen nun ihre Stellungnahmen abgeben. Anschließend wird das Sportgericht eine Entscheidung treffen.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Kreispokal Oberhavel/Barnim

Die Begegnung zwischen der TSG Fortuna 21 Grüneberg II und dem 1. FC Barnim wurde abgebrochen. Die TSG Fortuna 21 Grüneberg teilt auf FuPa-Anfrage dies mit: "Zum Ende der Halbzeitpause fiel das Flutlicht aus. Es wurden mehrere Möglichkeiten geprüft, aber wir haben die Anlage nicht mehr starten können. Daher wurde das Spiel dann aufgrund höherer Gewalt abgebrochen." Beide Vereine und der Schiedsrichter müssen nun ihre Stellungnahmen abgeben. Anschließend wird das Sportgericht eine Entscheidung treffen.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________





