Weitere Zusagen vermeldet

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Der FC Ederbergland setzt seine Kaderplanung für die kommende Saison weiter fort. Wie der Verein in seinen sozialen Medien mitteilte, haben Tim Schinke und Philipp Poggenseier ihre Zusagen gegeben und bleiben dem FCE damit auch künftig erhalten.

Mit den beiden Verlängerungen wächst das personelle Gerüst für die neue Spielzeit weiter. Der Verein hatte in den vergangenen Wochen bereits zahlreiche Personalien aus der ersten Seniorenmannschaft und der U23 bekanntgegeben und damit frühzeitig Kontinuität in seiner Planung geschaffen. Schinke und Poggenseier reihen sich nun in diese Liste ein. Für den FC Ederbergland sind die beiden Zusagen weitere Bausteine auf dem Weg zu einem Kader, der auch in der neuen Saison auf Verlässlichkeit und gewachsene Strukturen setzen soll.