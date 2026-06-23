Weitere Zusagen für die Reserve

Die Kaderplanung der zweiten Mannschaft des FC Körle 69 schreitet weiter voran. Nach dem Abstieg in die Kreisliga B hat der Verein die nächsten Vertragsverlängerungen bekanntgegeben: Niklas Egenolf, Julian Steinmetz und Nicolas Schirok bleiben dem FCK auch in der kommenden Saison erhalten.
Damit setzt der FC Körle bei seiner Reserve den eingeschlagenen Weg fort. Bereits zuvor hatten Leon Brendel, Florian Pruin und Max Heinemann sowie Marco Kokott, Robin Kokott und Louis Hofmeister ihre Zusagen gegeben. Nun folgen drei weitere Spieler, die für den Verein nicht nur sportlich, sondern auch menschlich von Bedeutung sind.
Besonders die Verlängerung von Egenolf besitzt Symbolkraft. Der Angreifer gilt als echtes Körler Eigengewächs und bleibt seinem Heimatverein weiterhin treu. Auch Steinmetz bleibt dem FC Körle erhalten – und das bereits für seine zehnte Spielzeit im Trikot des FCK. Mit Schirok hat zudem ein weiterer erfahrener Akteur zugesagt. Trotz beruflich bedingter Distanz bleibt er Teil der Mannschaft und will das Team weiterhin unterstützen.
Die sportliche Leitung bewertet die Zusagen entsprechend positiv. „Solche Spieler sind für jede Mannschaft enorm wertvoll. Sie identifizieren sich mit dem Verein und bringen die richtige Einstellung für unsere Werte beim FC Körle 69 mit“, heißt es in der Mitteilung des Vereins.
Nach den bisherigen Verlängerungen nimmt der Kader der zweiten Mannschaft immer klarere Konturen an. Der FC Körle setzt dabei erkennbar auf Spieler, die den Verein kennen, Verantwortung übernehmen und den Weg nach dem Abstieg mittragen wollen. Für die Reserve ist das ein wichtiges Fundament, um in der kommenden Saison den Blick wieder nach oben zu richten.