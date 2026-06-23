Weitere Zusagen für die Reserve

– Foto: Ariane Horn

Die Kaderplanung der zweiten Mannschaft des FC Körle 69 schreitet weiter voran. Nach dem Abstieg in die Kreisliga B hat der Verein die nächsten Vertragsverlängerungen bekanntgegeben: Niklas Egenolf, Julian Steinmetz und Nicolas Schirok bleiben dem FCK auch in der kommenden Saison erhalten.

Damit setzt der FC Körle bei seiner Reserve den eingeschlagenen Weg fort. Bereits zuvor hatten Leon Brendel, Florian Pruin und Max Heinemann sowie Marco Kokott, Robin Kokott und Louis Hofmeister ihre Zusagen gegeben. Nun folgen drei weitere Spieler, die für den Verein nicht nur sportlich, sondern auch menschlich von Bedeutung sind.

Besonders die Verlängerung von Egenolf besitzt Symbolkraft. Der Angreifer gilt als echtes Körler Eigengewächs und bleibt seinem Heimatverein weiterhin treu. Auch Steinmetz bleibt dem FC Körle erhalten – und das bereits für seine zehnte Spielzeit im Trikot des FCK. Mit Schirok hat zudem ein weiterer erfahrener Akteur zugesagt. Trotz beruflich bedingter Distanz bleibt er Teil der Mannschaft und will das Team weiterhin unterstützen.