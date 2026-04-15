Weitere Zusagen

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Bei der SG Kirchberg/Lohne/Haddamar schreiten die Personalplanungen weiter voran. Nachdem der Kreisoberligist bereits die Verlängerungen von Moritz Ritter, Peter Gutbier und Niklas Michels bekanntgegeben hatte, folgen nun die nächsten Zusagen: Auch Robin Greif, Nico Karwath und Jannis Ehrhardt bleiben der SG erhalten.

Der Fokus liegt dabei vor allem auf dem neu bestätigten Trio. Mit Greif und Karwath hält Kirchberg/Lohne/Haddamar zwei Offensivkräfte in den eigenen Reihen, während Ehrhardt als spielender Co-Trainer auch über seine Rolle auf dem Platz hinaus Bedeutung für die Mannschaft besitzt.

Für den Verein ist die neuerliche Personalentscheidung ein weiteres Zeichen von Kontinuität. Dass nach Ritter, Gutbier und Michels nun drei weitere Leistungsträger ihren Verbleib zugesagt haben, stärkt die Planungen der SG für die kommende Saison deutlich.