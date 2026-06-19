Weitere Zugänge von der Landesliga bis zur Kreisliga

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
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Die TSG Salach aus der Bezirksliga Neckar/Fils verstärkt sich mit Tim Angerbauer. Der 20-jährige Defensivspieler wechselt vom 1. Göppinger SV II nach Salach und soll der Mannschaft zusätzliche Stabilität verleihen. Angerbauer bringt Einsatzwillen, Leidenschaft und defensive Qualität mit. Bei der TSG soll er neue Impulse setzen und sich weiterentwickeln. Der Verein freut sich auf die gemeinsame Zukunft und wünscht dem Neuzugang einen erfolgreichen Start sowie eine verletzungsfreie Zeit im TSG-Trikot.
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Der SV Illingen aus der Kreisliga A3 Enz/Murr begrüßt Damian Jimenez zurück. Der 26-jährige Mittelfeldspieler durchlief ab der C-Jugend sämtliche Jugendmannschaften des Vereins und sammelte beim SVI auch erste Erfahrungen im Herrenbereich. Nach Stationen beim TSV Häfnerhaslach und den Sportfreunden Mühlacker kehrt Jimenez im Sommer nach Illingen zurück. Der zweikampfstarke und spielintelligente Rückkehrer kennt den Verein bestens und soll das Team mit seiner Einstellung auf und neben dem Platz bereichern.
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Der 1. FC Heiningen aus der Landesliga Württemberg, Staffel 2, verabschiedet Yaya Schwenk. Nach drei gemeinsamen Jahren wechselt er zur neuen Saison zum FV Faurndau und bleibt damit der Bezirksliga erhalten. Schwenk begleitete den FCH durch gute wie schwierige Zeiten, stellte sich stets in den Dienst der Mannschaft und war da, wenn er gebraucht wurde.
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