Weitere Zugänge in der Landesliga und Bezirksliga

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der TSV Raidwangen setzt auf den eigenen Nachwuchs. Mit Silas Schaich rückt ein Eigengewächs aus der A-Jugend in den Aktivenbereich auf. Der Verein freut sich, dass Schaich dem TSV treu bleibt und künftig die Aktiven verstärkt. Für seine erste Saison wünscht der Klub viel Erfolg.

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SF Salzstetten

Die SF Salzstetten können auch in der kommenden Saison auf Florian Shala setzen. Die Nummer 11 bleibt dem Meister der Kreisliga A3 Nordschwarzwald ein weiteres Jahr treu. Die Verlängerung wurde kurz vor Saisonende im Rahmen der Meisterfeier bekanntgegeben. Der Verein freut sich auf eine weitere Spielzeit mit Shala im rot-weißen Trikot und hofft auf viele Tore.

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Aramäer Heilbronn

Aramäer Heilbronn verstärkt sein Bezirksliga-Spitzenteam mit Robin Prüller. Der zentrale Mittelfeldspieler kommt von den Sportfreunden Lauffen und soll dem Team zusätzliche Präsenz geben. Prüller gilt als zweikampfstark, diszipliniert und laufstark, scheut keinen Meter und bringt viel Willen in sein Spiel. Mit seiner Aggressivität gegen den Ball, seiner Mentalität und seiner Führungsbereitschaft soll er die Mannschaft auf und neben dem Platz bereichern. Der Verein freut sich auf den Neuzugang in Gelb und Rot. Er soll künftig wichtige Impulse im Zentrum setzen.

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FC 07 Albstadt

Der FC 07 Albstadt verstärkt seine Offensive mit Tolga Yerkabartan. Der 17-jährige Flügelspieler und Stürmer wechselt von der TSG Balingen nach Albstadt und geht dort seinen ersten Schritt im Herrenbereich. Am Projekt des Vereins reizt ihn der Neustart mit einem neuen Team. Yerkabartan will immer 100 Prozent für die Mannschaft geben und seinen Teil dazu beitragen, dass der direkte Wiederaufstieg gelingt und das neu formierte Team schnell zusammenwächst.

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TSV Frommern

Der TSV Frommern komplettiert sein Torwart-Gespann für die kommende Saison mit Edgar Albert. Der 27-jährige Schlussmann wechselt vom FV Bisingen zum Bezirksligisten und soll dem Team künftig Rückhalt und Stabilität geben. Für den TSV ist Albert der dritte Neuzugang. Der Verein freut sich auf die gemeinsame Zeit.

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