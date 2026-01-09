Weitere Zugänge in der Bezirksliga und Kreisliga A

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Wir dürfen zwei Neuzugänge bei uns begrüßen. Mit Ahmet kehrt ein alter Bekannter zurück zu uns. Er wechselt vom FC Gärtringen und verstärkt unsere Defensive. Ahmet ist eine echte Abwehrkante, bringt viel Stabilität mit und er unter anderem bei Standards stets torgefährlich. Ebenfalls neu im Team ist Janik (22), der vom Türk. SV Herrenberg zu uns kommt. Er ist technisch gut ausgebildet und flexibel einsetzbar, was unserem Spiel zusätzliche Variabilität verleiht. Wir freuen uns auf beide Spieler und heißen sie nun auch offiziell herzlich willkommen!

SV Remshalden

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

SVR Fußball verpflichtet drei alte Bekannte

Die SV Remshalden Fußball kann kurz nach dem Jahreswechsel drei Winter-Neuzugänge vermelden. Und dabei handelt es sich um drei alte Bekannte.

Vom SV Breuningsweiler aus der Bezirksliga kommt unser ehemaliger Jugend- und Aktivenspieler Noah Brandhuber zurück in die SVR Familie. Der 22-Jährige ist uns bereits bestens bekannt und hat schon vor seinem Wechsel zum SVB in der ersten Mannschaft bewiesen, dass er ein großartiger Spieler und eine richtige Verstärkung ist.

Ebenfalls zurück ist Sait Canberk Ok (28). "Can" kam bereits als junger Bursche vom SV Fellbach zu uns nach Remshalden und spielte dann 8 Jahre bei uns. Zur Saison 2024/25 wechselte er zum TSV Schornbach in die Bezirksliga. Zum Beginn der aktuellen Saison ging er dann zum SC Urbach, ebenfalls in die Bezirksliga. Nun freuen wir uns riesig über seine Rückkehr zu uns und wissen was wir an ihm haben.

Ebenfalls vom SC Urbach kommt Tobia Portolano(30) zurück an den Stegwiesenweg. "Tobo" spielte von der Saison 2018/19 bis zum Winter der Saison 2020/21 bei uns. In diesen 2,5 Jahren haben wir Tobo sportlich als auch menschlich schätzen gelernt.

Drei starke Neuzugänge die sowohl sportliche als auch menschlich super zur SVR-Familie passen. Wir freuen uns sehr und können es kaum abwarten die Jungs erneut im SVR Trikot zu sehen.

