Weitere Zugänge in den Bezirksligen und Kreisligen der Region

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

VfL Ulm (Kreisliga B4 Donau/Iller)

VfL Ulm (Kreisliga B4 Donau/Iller)

Wir freuen uns, euch heute unseren nächsten Transfer vorzustellen: Hamza Tufan wechselt von Türkgücü Lauingen zurück nach Böfingen! Mit Hamza kehrt ein weiterer ehemaliger Jugendspieler in seine Heimat zurück. Trotz seines jungen Alters bringt er schon viel Erfahrung mit und wird unser Mittelfeld mit seiner Dynamik und Übersicht verstärken. Willkommen zurück in Böfingen, Hamza — wir freuen uns auf viele erfolgreiche Spiele mit dir! Ein großer Dank geht außerdem an @vanessakerbfotografie, die unsere großartigen Spielerbilder gemacht hat. Schaut unbedingt auf ihrer Seite vorbei – es lohnt sich!

FC Neuhausen 80 (Kreisliga B3 Alb)

FC Neuhausen 80 (Kreisliga B3 Alb)

Zur kommenden Saison 2025/2026 hat der FC80 sich mit spannenden Spielern verstärkt. Mit Philip Haigis kehrte als erster Spieler zurück an den Hofbühl. Nach der Jugend in Neuhausen spielte der 27-jährige für den TB Metzingen und den TV Tischardt. Nun kehrt der gebürtige Neuhäuser zurück. Von der U23 aus Betzingen beehren uns sowohl Alessandro Liri, als auch Ceyhun Engin, die ebenfalls eine Neuhäuser Vergangenheit haben. Mit Finn Müller, Santo Piccolo, Henrik Rueß und Tim Mayer kehren ehemalige Jugendspieler zurück zum FC80. Alle vier spielten zuletzt in der A-Jugend der TuS Metzingen. Enrico Chioditti startet ab der neuen Saison ebenfalls für den FC80. Er kommt aus der Jugend des TSV Dettingen. Mit Martin Schreiter und Dominik Kireta kehren zwei Kicker aus dem Ruhestand zurück und haben Lust auf die neue Saison. Auch an der Trainerbank wird neben Ferenc Grosz ein neues altes Gesicht Platz nehmen. Christian Krause wird als Spielertrainer in die neue Saison gehen. Danken möchte der FC80 Samuel Ghirme, der zu seinem Heimatverein FC Bad Urach wechseln wird.

