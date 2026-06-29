Weitere Zugänge für HSV Barmbek-Uhlenhorst

Damit setzt BU bei der Kaderplanung weiter auf Spieler, die trotz jungen Alters bereits Erfahrungen im Herrenfußball gesammelt haben. Evers ist 20 Jahre alt und hat nach Vereinsangaben schon mehr als 40 Spiele im Oberligabereich absolviert, unter anderem in Hamburg für den WTSV Concordia. Im FuPa-Profil sind außerdem Stationen beim SV Eichede II und beim TSV Bordesholm hinterlegt. Hashida ist 19 Jahre alt, kam in 26 Einsätzen im Herrenbereich auf zwei Treffer und fiel dem Klub vor allem in direkten Duellen positiv auf. Evers bringt Präsenz und Flexibilität Evers soll dem Kader vor allem defensive Stabilität geben. Der Rechtsfuß ist körperlich präsent, zweikampfstark und flexibel einsetzbar. Genau diese Mischung hebt Trainer Koss in den Vereinsmedien hervor: „Jonas ist ein Spieler, dem ich abkaufe, dass er Spiele zwingend gewinnen möchte. Er ist physisch sehr präsent und griffig in den Zweikämpfen.“

Für BU ist dabei nicht nur die reine Position interessant, sondern auch die Art, wie Evers Fußball spielt. Koss beschreibt ihn als Spieler, der Wege für Mitspieler mache und sich „für den Teamerfolg“ reinhaue, „ohne dabei primär an sich selbst zu denken“. Solche Eigenschaften seien auf dem Platz wichtig. Auch taktisch eröffnet der Zugang neue Optionen. „Er kann auf der Sechs spielen, aber auch als zentraler Innenverteidiger eingesetzt werden, was uns defensiv zusätzliche Möglichkeiten gibt“, sagt Koss. Dass sich BU bei Evers nach Angaben des Trainers „final als Verein durchsetzen“ konnte, zeigt zudem, dass die Personalie intern eine hohe Wertschätzung genießt.