Weitere Zugänge für die SpVgg. Gundelfingen/Wildtal

Der 21-jährige David Binninger kehrt vom SC Reute zurück ins Waldstadion. In der Jugend ausgebildet, entwickelte er sein gutes Stellungsspiel und eine überzeugende, robuste Zweikampfstärke. „Ich freue mich, wieder hier zu sein“, sagt Binninger. „Von dem Wechsel erhoffe ich mir, mich weiterzuentwickeln. Zudem ist es eine tolle und spannende Herausforderung. Nicht zuletzt überzeugt mich das familiäre Umfeld, der Zusammenhalt im Verein und die positive Stimmung.“

In dem 20-jährigen Diego Tetteh schließt sich ein Toptalent aus der Region den Gundelfingern an. Er wechselt von den SF Eintracht Freiburg an den Weiherweg. Tetteh überzeugt mit seiner Zweikampfführung und Ballsicherheit und ist außerdem mit einer guten Technik ausgestattet. Sein Drang, sich clever ins Offensivspiel einzuschalten, gefällt der sportlichen Leitung. „Ich möchte einfach zeigen, was ich kann, und mit meinen Fähigkeiten der Mannschaft helfen, die besten Ergebnisse zu erzielen“, erklärt Tetteh. „Mein erster Eindruck war richtig positiv. Schon beim Probetraining wurde ich super empfangen, und auch das gesamte Management macht einen sehr professionellen und angenehmen Eindruck. Ich fühle mich jetzt schon richtig wohl – obwohl ich erst seit Kurzem dabei bin. Und natürlich ist es auch ein großer Pluspunkt, dass Gundelfingen/Wildtal quasi direkt vor meiner Haustür liegt, da ich in Zähringen wohne.“ Mit dem Wechsel verbindet er klare Erwartungen: „Ich wollte den nächsten Schritt machen und Landesliga spielen. Deshalb habe ich mich umgeschaut, was es in meiner Umgebung für Möglichkeiten gibt. So bin ich auf GuWi gestoßen. Ein großer Faktor war auch Simon, der den Kontakt hergestellt hat. Mit ihm hätte ich direkt einen Kollegen im Team, was den Einstieg natürlich erleichtert.“