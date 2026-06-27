Weitere Zugänge für den FSV Ebringen

Weitere starke Verstärkungen für den FSV Ebringen
Der FSV Ebringen verstärkt seinen Kader weiter. Mit Danil Nuriiev, der vom FV Herbolzheim I nach Ebringen wechselt, erhält die Defensive eine wertvolle Verstärkung.
Zudem schließt sich Rostyslav Andrunyshyn vom FC Emmendingen dem FSV Ebringen an und wird die Offensive der Mannschaft verstärken.
Beide Spieler bringen Erfahrung aus höheren Spielklassen mit und stellen damit eine große Bereicherung für das Team dar.
Wir freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit und heißen beide Spieler herzlich beim FSV Ebringen willkommen. Für die kommende Zeit wünschen wir ihnen viel Erfolg, Gesundheit und eine erfolgreiche Saison in unseren Farben.