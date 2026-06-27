Weitere Zugänge für den FSV Ebringen

Von links nach rechts Trainer Dislo Kobi, Rostyslav Andrunyshyn, Danil Nuriiev, Trainer Carlos Mendoza

Der FSV Ebringen verstärkt seinen Kader weiter. Mit Danil Nuriiev, der vom FV Herbolzheim I nach Ebringen wechselt, erhält die Defensive eine wertvolle Verstärkung.

Zudem schließt sich Rostyslav Andrunyshyn vom FC Emmendingen dem FSV Ebringen an und wird die Offensive der Mannschaft verstärken.

Beide Spieler bringen Erfahrung aus höheren Spielklassen mit und stellen damit eine große Bereicherung für das Team dar.