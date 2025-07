Weitere Zugänge beim Bezirksligisten und in der Kreisliga

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

SV Schmalegg (Kreisliga B3 Bodensee)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Mit einem weinenden Auge müssen wir uns von einigen Spielern verabschieden, die den SV Schmalegg in den letzten Jahren mit viel Herzblut, Einsatz und Leidenschaft auf und neben dem Platz geprägt haben.

🔸 Moritz, unsere Torwartlegende, beendet seine aktive Karriere. Ein Fels im Kasten, ein echter SVS-Mann – wir verneigen uns!

🔸 Flo hängt ebenfalls vorerst die Schuhe an den Nagel. Danke für all die Jahre, deinen Einsatz und Teamgeist!

🔸 Sandro zieht es nach vielen Jahren in Schmalegg an den Bodensee – nach Immenstaad. Danke für deine Treue, dein Engagement und all die gemeinsamen Saisons! Du wirst hier fehlen!

🔸 Marci legt eine Fußballpause ein – wir hoffen, du findest bald wieder den Weg auf den Platz!

🔸 Richi wechselt nach Oberzell – viel Erfolg bei deiner neuen Herausforderung!

🔸 Hjar’s neues Ziel steht noch offen – wir sind gespannt, wohin dich dein Weg führt!

Danke, dass ihr Teil unserer SVS-Familie wart. Was bleibt, sind Erinnerungen, Freundschaften und der Stolz, euch bei uns gehabt zu haben.

+++

+++

SV Offenhausen (Bezirksliga Donau/Iller)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Transfernews aus Offenhausen! Jordi Tengwand verstärkt uns in der kommenden Saison. Zuletzt war der Mittelfeldakteur für Türkspor Biberach aktiv und entschied sich im Sommer für einen Wechsel zum SVO. Herzlich willkommen, Jordi!

+++

+++