Weitere Zugänge beim 1. FC Kleve

Die Rede ist von Felix Beeker, der im Frühjahr 2022 in der damaligen Oberliga-Aufstiegsrunde schon einmal wenige Minuten in der ersten Mannschaft des 1. FC Kleve am Ball war. 2022 wechselte der Mann für die rechte Außenbahn zur SGE Bedburg-Hau, für die der 23-Jährige 56 Spiele in der Landesliga und 13 Partien in der Bezirksliga bestritten hat.

Der 1. FC Kleve hat sich nicht das erste Mal um Joel Agbo bemüht. „Ich wollte ihn schon vor dieser Saison holen“, so Mewes. Umut Akpinar freut sich, dass die Verpflichtung jetzt geklappt hat. „Joel Agbo ist ein junger, sehr schneller Spieler, der auf den Außenbahnen, aber auch auf anderen Positionen eingesetzt werden kann“, sagt Akpinar. Agbo stand in der Hinrunde beim Klever 3:1-Sieg in Velbert im TVD-Team und gehörte damals zu den auffälligsten Akteuren des Gastgebers.

„Schorsch“ Mewes sieht den 1. FC Kleve nach der Verpflichtung von Joel Agbo in der Offensive für die kommende Saison „schon sehr gut aufgestellt“. Jetzt will er für die Abwehr und das defensive Mittelfeld noch „gestandene Spieler“ verpflichten.

Geduld bei der finalen Planung

Er rechnet damit, dass er bei der Suche etwas Geduld haben muss. „Ich will jetzt auch noch nicht alle Plätze im Kader besetzen. Denn ich weiß, dass sich noch neue Möglichkeiten ergeben werden, wenn wir wissen, ob wir in der Oberliga bleiben“, sagt der Sportliche Leiter.

Derzeit hat der am vergangenen Donnerstag durch den Sieg gegen St. Tönis auf Rang zwölf vorgerückte 1. FC Kleve vier Punkte Vorsprung vor dem ersten der vier Abstiegsplätze. Die Mannschaft holte sieben ihrer bislang 30 Zähler dabei in den vergangenen drei Partien. „Wir haben in diesen Spielen von Woche zu Woche eine Schüppe draufgelegt“, sagt Akpinar. Eine weitere Steigerung wird am Samstag nötig sein, wenn der 1. FC erneut überraschend punkten will. Dann tritt er um 15 Uhr beim Spitzenreiter SpVg Schonnebeck an.