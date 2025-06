Weitere Zugänge bei Rot-Weiß Walldorf

Walldorf. Hessenligist SV Rot-Weiß Walldorf hat zwei weitere Neuzugänge. Von Wormatia Worms (Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar) kommt Luca Manganiello zum Team von RW-Trainer Artur Lemm. Der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler, bei der Wormatia seit der U17 ausgebildet, war schon als 19-Jähriger in der ersten Mannschaft am Ball. Beim damaligen Regionalligisten wurde er in vier Partien eingesetzt. In der Folgesaison, 2023/24, wurde er Stammspieler beim Oberligisten. In der abgelaufenen Spielzeit hatte Manganiello mit Verletzungspech zu kämpfen. „Er ist technisch und läuferisch ein Spieler, der unsere Mannschaft qualitativ aufwerten wird“, sagt Marcus Spahn, Sportlicher Leiter des SV Rot-Weiß.