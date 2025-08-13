Weitere Zugänge? Auf welchen Positionen der KFC noch Ausschau hält

"Wenn nichts mehr passiert, dann ist das auch in Ordnung", meint Julian Stöhr im neuen FuPa-Podcast "Grotenburg-Geflüster". Der Trainer des KFC Uerdingen antwortet dabei auf die Frage nach möglichen Transfers bis zum sogenannten Deadline Day. Vor dem Saisonstart gegen die Sportfreunde Baumberg ist der Coach sehr zufrieden mit seinem Kader, verrät aber zeitgleich auch, dass Verstärkungen auf ein oder zwei Positionen denkbar wären.

Mit 18 Feldspielern und drei Torhütern geht der KFC Uerdingen bislang in die neue Saison, der Auftakt gelang mit einem 1:0-Erfolg im Niederrheinpokal gegen den Landesligisten SSV Bergisch Born. Dass die Verantwortlichen keinen akuten Bedarf mehr sehen, liegt auch an einem Eigengewächs, denn Jugendspieler Mustafa Doganci hat sich einen Platz im Kader erarbeitet.

Wenn überhaupt, "könnte auf ein oder zwei Positionen noch etwas passieren", sagt Stöhr. "Ein Backup für den Flügel oder generell jemand, der da spielen kann. Ob ein weiterer Stürmer dazukommt, müssen wir nochmal schauen." Auch ein defensiver Sechser war zuletzt ein Thema, aber auch hier hat das Trainerteam eine Lösung gefunden: Kapitän Ole Päffgen wird mit seiner Erfahrung vorgezogen und soll dem Team notwendige Stabilität verleihen.

FuPalaver, Oberliga-Niederrhein-Podcast und Grotenburg-Geflüster

Die Redaktion von FuPa Niederrhein betreibt unter dem Deckmantel "FuPalaver" drei Podcasts. Während der Oberliga-Niederrhein-Podcast montags erscheint, folgt das Grotenburg-Geflüster wöchentlich bis zweiwöchentlich unmittelbar vor oder nach dem jeweiligen Spieltag. Als FuPalaver selbst werden unregelmäßig längere Interviews veröffentlicht, die aber nicht fest im Redaktionsalltag implementiert werden. Situationen bestimmen Themen!

Die Oberliga Niederrhein steht auf FuPa besonders im Fokus, das liegt natürlich nicht zuletzt am Status der Liga im Fußballverband Niederrhein (FVN). Das Aushängeschild im wird mindestens die gesamte Hinrunde mit beiden Podcast-Formaten aufgearbeitet, dann wird Bilanz gezogen. Schickt uns Feedback zu den Episoden gerne jederzeit an fupa@rp-digital.de oder per Instagram an @fupaniederrhein.

Oberliga-Podcast Folge 2: Siebenbach, Tönnies & Kastrati im Gespräch

Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein Folge 1: Interview mit Trainer Julian Stöhr